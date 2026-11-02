Pinterest Aktie
WKN DE: A2PGMG / ISIN: US72352L1061
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02.11.2026 21:09:39
Pinterest: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Pinterest (NYSE:PINS) delivered global revenue below management's expected guidance range. Commercial intent across visual search remains high, but monetization hurdles in international markets present a key test for long-term investors. Three takeaways from the call show where the business is heading.
European regulators removed tax exemptions on cheap cross-border imports, which forced international sellers to pull back ad spending. That friction knocked three points off global revenue growth, but management expects merchants to adapt over time by shifting to local fulfillment.
Artificial intelligence (AI) acts as a visual discovery engine that anticipates shopping taste. Proactive recommendations kick off most consumer visits, helping Pinterest lock in user focus before traditional text searches start.
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