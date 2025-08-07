Pinterest Aktie
WKN DE: A2PGMG / ISIN: US72352L1061
Internetkonzern mit Zahlen
|
07.08.2025 22:29:00
Pinterest-Aktie tiefrot: Pinterest-Gewinn wächst - allerdings nicht so stark wie erhofft
Im zweiten Geschäftsquartal 2025 hat der Internetkonzern Pinterest mehr verdient. Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,010 US-Dollar auf 0,06 US-Dollar und war damit niedriger als am Markt erwartet worden war: Die Analystenschätzungen für das EPS hatten im Vorfeld bei 0,354 US-Dollar gelegen.
Die Pinterest-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NYSE zeitweise um 13,33 Proent tiefer bei 34,09 US-Dollar.
Der Umsatz Zog unterdessen von 853,7 Millionen US-Dollar auf 998,227 Millionen US-Dollar an, Analysten hatten hier Erlöse von 974,9 Millionen US-Dollar erwartet.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
