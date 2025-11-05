Pinterest Aktie
WKN DE: A2PGMG / ISIN: US72352L1061
|Bücher geöffnet
|
05.11.2025 20:56:00
Pinterest mit durchwachsener Bilanz - Aktie sackt dramatisch ab
Im dritten Geschäftsquartal 2025 hat Pinterest die Erwartungen beim Gewinn verfehlt. So legte das EPS zwar von 0,040 US-Dollar im Vorjahresquartal auf 0,13 US-Dollar zu. Analysten hatten im Vorfeld jedoch einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,416 US-Dollar im Durchschnitt erwartet.
Auch bei den Erlösen verfehlte Pinterest die Erwartungen knapp. Nachdem im Vergleichszeitraum im Vorjahr noch 898,4 Millionen US-Dollar umgesetzt wurden, betrug der Umsatz in Q3 2025 nun 1,049 Milliarden US-Dollar. Experten hatten im Schnitt jedoch mit 1,05 Milliarden US-Dollar gerechnet.
An der NYSE zeigen sich Anleger im Handel unzufrieden: So fällt die Pinterest-Aktie zeitweise um 22,43 Prozent auf 25,53 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
