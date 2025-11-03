Pinterest Aktie
WKN DE: A2PGMG / ISIN: US72352L1061
|Zahlenausblick
|
03.11.2025 08:32:00
Ausblick: Pinterest stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Pinterest wird am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 26 Analysten von einem Gewinn von 0,416 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 34 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 16,72 Prozent auf 1,05 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 898,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 28 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,77 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,67 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 37 Analysten auf durchschnittlich 4,24 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,65 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Pinterestmehr Nachrichten
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Pinterest stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.08.25
|Pinterest-Aktie tiefrot: Pinterest-Gewinn wächst - allerdings nicht so stark wie erhofft (finanzen.at)
|
07.08.25
|Ausblick: Pinterest öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Pinterest gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
09.05.25
|Pinterest-Aktie stark gesucht: Pinterest befreit sich aus Verlustzone (finanzen.at)
|
08.05.25
|Ausblick: Pinterest öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Pinterestmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|33,10
|1,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX vor freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost ziehen an
Sowohl der heimische als auch der deutsche Markt werden am ersten Handelstag im November freundlich erwartet. An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.