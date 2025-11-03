Pinterest Aktie

Pinterest für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PGMG / ISIN: US72352L1061

Zahlenausblick 03.11.2025 08:32:00

Ausblick: Pinterest stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausblick: Pinterest stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pinterest legt die Bilanz offen. Was Experten in Aussicht stellen.

Pinterest wird am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 26 Analysten von einem Gewinn von 0,416 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 34 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 16,72 Prozent auf 1,05 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 898,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 28 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,77 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,67 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 37 Analysten auf durchschnittlich 4,24 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,65 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

