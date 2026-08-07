Pinterest legte Quartalsergebnis vor

Pinterest hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pinterest im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,18 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 998,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at