Sony Aktie

WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009

06.11.2025 08:56:00

Playstation Portal: Sony baut Streaming-Fähigkeiten aus

Sonys Handheld-Gerät Playstation Portal kann jetzt auch über die Cloud Spiele streamen – ein Abo von Playstation Plus Premium vorausgesetzt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
