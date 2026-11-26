Plexus Aktie
WKN: 911990 / ISIN: US7291321005
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26.11.2026 03:27:47
Plexus: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its fourth-quarter fiscal 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Plexus (NASDAQ:PLXS) announced full-year revenue of approximately $5 billion, representing a 23% year-over-year increase. The company provides electronic manufacturing services (EMS), assembling complex printed circuit boards and systems for industrial, medical, and defense customers. Higher operational efficiency and new customer wins are fueling faster revenue and profit expansion. Three things management said stand out.
Plexus is raising its non-GAAP (adjusted) operating margin goal, which measures profit from operations excluding one-time items, to a range between 6.5% and 7%. Equipment efficiency improvements exceeding 10% over two years let the business expand capacity without massive capital spending.
New contract awards in aerospace and defense reached $490 million for the fiscal year, expanding the long-term backlog. Sector momentum is accelerating as defense programs ramp up and commercial aviation demand gradually recovers.
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