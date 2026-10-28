Plexus Aktie
WKN: 911990 / ISIN: US7291321005
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28.10.2026 22:06:08
Plexus Corp Profit Advances In Q4
(RTTNews) - Plexus Corp (PLXS) revealed earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $68.506 million, or $2.51 per share. This compares with $51.429 million, or $1.87 per share, last year.
Excluding items, Plexus Corp reported adjusted earnings of $77.331 million or $2.84 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 34.8% to $1.426 billion from $1.058 billion last year.
Plexus Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $68.506 Mln. vs. $51.429 Mln. last year. -EPS: $2.51 vs. $1.87 last year. -Revenue: $1.426 Bln vs. $1.058 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.16 To $ 2.32 Next quarter revenue guidance: $ 1.410 B To $ 1.460 B
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