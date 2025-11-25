Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
|
25.11.2025 03:14:00
Plug Power Stock: Dead or Ready for Revival?
Plug Power (NASDAQ: PLUG) is a key player in the hydrogen fuel cell market, and the company proudly proclaims that it's "leading the green hydrogen revolution." But with mainstream adoption of green hydrogen likely a decade or two away, Plug Power seems like the belle of a ball that hasn't happened yet. Unfortunately, Plug Power has been a wretched investment. Since debuting as a publicly traded company in 1999, Plug Power stock has plummeted 99%. Plug's operational losses have been persistent, and the company frequently issues new shares of common stock just to keep the lights on. Management recently announced plans to pursue more business with data centers. Could a pivot to the booming artificial intelligence (AI) infrastructure market reverse Plug Power's fortunes and revive the stock?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Plug Power Inc.mehr Nachrichten
|
21.11.25
|Plug Power-Aktie dreht ins Plus: Erhöhung des Aktienbestands beantragt (finanzen.at)
|
20.11.25
|Anhaltende Skepsis: Plug Power-Aktie schließt erneut mit Verlusten (finanzen.net)
|
19.11.25
|Plug Power-Aktie crasht: Wandelanleihe und Investoren-Symposium sorgen für Aufsehen (finanzen.at)
|
17.11.25
|Plug Power-Aktie weiter tiefrot: Neuer Mega-Deal, aber Kurszielsenkung belastet (finanzen.at)
|
14.11.25
|Plug Power-Aktie auf Talfahrt: Pläne für Bau von sechs Wasserstoffanlagen ausgesetzt (finanzen.at)
|
11.11.25
|Plug Power-Aktie leichter: Kleinere Verluste verzeichnet (finanzen.at)
|
10.11.25
|Ausblick: Plug Power stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
07.11.25
|Plug Power-Aktie zieht an: Blick auf Großprojekte vor entscheidender Bilanzvorlage (finanzen.at)