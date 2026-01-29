Plug Power Aktie

Plug Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 16:00:00

Plug Power Warning: Reverse Stock Split or Dilution - Bad News for Returns?

Plug Power (NASDAQ: PLUG) is one of the most controversial stocks in green energy right now, with massive long-term hydrogen potential but serious short-term financial risk. A key shareholder vote, improving execution, and shrinking losses could spark a turnaround if management delivers.Stock prices used were the market prices of Jan. 26, 2026. The video was published on Jan. 28, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Plug Power Inc.

mehr Nachrichten