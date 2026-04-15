Plumas BancorpShs Aktie
WKN: A0EQ4V / ISIN: US7292731020
|
15.04.2026 15:16:12
Plumas Bancorp Reports Advance In Q1 Income
(RTTNews) - Plumas Bancorp (PLBC) reported earnings for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $9.76 million, or $1.38 per share. This compares with $7.18 million, or $1.20 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 42.6% to $29.37 million from $20.59 million last year.
Plumas Bancorp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $9.76 Mln. vs. $7.18 Mln. last year. -EPS: $1.38 vs. $1.20 last year. -Revenue: $29.37 Mln vs. $20.59 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Plumas BancorpShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Plumas BancorpShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Plumas BancorpShs
|51,92
|-0,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.