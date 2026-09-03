Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Kursverlauf 03.09.2026 17:58:45

Pluszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich fester

Pluszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich fester

Für den DAX ging es zum Handelsende aufwärts.

Der DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,65 Prozent höher bei 26 007,57 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,160 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,006 Prozent höher bei 25 840,92 Punkten in den Handel, nach 25 839,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 784,84 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 007,57 Zählern.

DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,73 Prozent abwärts. Der DAX wies vor einem Monat, am 03.08.2026, einen Stand von 26 001,31 Punkten auf. Der DAX stand vor drei Monaten, am 03.06.2026, bei 24 795,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23 594,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,98 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 3,61 Prozent auf 76,36 EUR), HOCHTIEF (+ 3,58 Prozent auf 422,80 EUR), Vonovia SE (+ 2,62 Prozent auf 19,21 EUR), SAP SE (+ 2,28 Prozent auf 185,58 EUR) und Commerzbank (+ 2,26 Prozent auf 41,60 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,93 Prozent auf 38,60 EUR), Rheinmetall (-1,85 Prozent auf 1 070,20 EUR), QIAGEN (-1,80 Prozent auf 37,47 EUR), Siemens Healthineers (-1,65 Prozent auf 38,81 EUR) und Merck (-1,54 Prozent auf 137,85 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 391 432 Aktien gehandelt. Mit 212,673 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,20 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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adidas 148,60 -0,57% adidas
Commerzbank 41,60 2,89% Commerzbank
Deutsche Telekom AG 28,86 -0,99% Deutsche Telekom AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 38,52 -1,88% Fresenius Medical Care (FMC) St.
HOCHTIEF AG 422,20 2,88% HOCHTIEF AG
Merck KGaA 138,15 -1,18% Merck KGaA
QIAGEN N.V. 37,59 -0,91% QIAGEN N.V.
Rheinmetall AG 1 072,20 -1,85% Rheinmetall AG
SAP SE 186,22 2,87% SAP SE
Siemens Healthineers AG 38,92 -0,87% Siemens Healthineers AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 79,26 7,22% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 19,18 2,54% Vonovia SE

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