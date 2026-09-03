Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Kursverlauf
|
03.09.2026 17:58:45
Pluszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich fester
Der DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,65 Prozent höher bei 26 007,57 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,160 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,006 Prozent höher bei 25 840,92 Punkten in den Handel, nach 25 839,33 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 784,84 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 007,57 Zählern.
DAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,73 Prozent abwärts. Der DAX wies vor einem Monat, am 03.08.2026, einen Stand von 26 001,31 Punkten auf. Der DAX stand vor drei Monaten, am 03.06.2026, bei 24 795,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23 594,80 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,98 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX
Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 3,61 Prozent auf 76,36 EUR), HOCHTIEF (+ 3,58 Prozent auf 422,80 EUR), Vonovia SE (+ 2,62 Prozent auf 19,21 EUR), SAP SE (+ 2,28 Prozent auf 185,58 EUR) und Commerzbank (+ 2,26 Prozent auf 41,60 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,93 Prozent auf 38,60 EUR), Rheinmetall (-1,85 Prozent auf 1 070,20 EUR), QIAGEN (-1,80 Prozent auf 37,47 EUR), Siemens Healthineers (-1,65 Prozent auf 38,81 EUR) und Merck (-1,54 Prozent auf 137,85 EUR).
Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 391 432 Aktien gehandelt. Mit 212,673 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,20 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
03.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich fester (finanzen.at)
|
03.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
03.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt mittags (finanzen.at)
|
31.08.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
31.08.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
|
31.08.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Montagmittag Verluste (finanzen.at)
|
31.08.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Vonovia SE
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|148,60
|-0,57%
|Commerzbank
|41,60
|2,89%
|Deutsche Telekom AG
|28,86
|-0,99%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|38,52
|-1,88%
|HOCHTIEF AG
|422,20
|2,88%
|Merck KGaA
|138,15
|-1,18%
|QIAGEN N.V.
|37,59
|-0,91%
|Rheinmetall AG
|1 072,20
|-1,85%
|SAP SE
|186,22
|2,87%
|Siemens Healthineers AG
|38,92
|-0,87%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|79,26
|7,22%
|Vonovia SE
|19,18
|2,54%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|26 003,32
|0,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.