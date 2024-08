Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Gewinne

Der DAX knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.

Am Donnerstag gewinnt der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,40 Prozent auf 17 957,07 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,714 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,516 Prozent auf 17 977,81 Punkte an der Kurstafel, nach 17 885,60 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 17 946,65 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 981,46 Punkten erreichte.

DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 0,973 Prozent. Der DAX wurde vor einem Monat, am 15.07.2024, mit 18 590,89 Punkten bewertet. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 15.05.2024, bei 18 869,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.08.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 15 767,28 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 7,08 Prozent. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell RWE (+ 1,74 Prozent auf 30,98 EUR), SAP SE (+ 0,77 Prozent auf 193,56 EUR), Infineon (+ 0,69 Prozent auf 30,59 EUR), Hannover Rück (+ 0,68 Prozent auf 238,10 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,67 Prozent auf 13,47 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-0,43 Prozent auf 555,60 EUR), EON SE (-0,33 Prozent auf 11,99 EUR), adidas (-0,14 Prozent auf 216,90 EUR), Henkel vz (-0,13 Prozent auf 78,50 EUR) und QIAGEN (-0,05 Prozent auf 41,77 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 287 781 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 223,478 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,44 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,09 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at