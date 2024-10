Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX im Aufwind

Der LUS-DAX befindet sich am vierten Tag der Woche im Aufwind.

Am Donnerstag bewegt sich der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,68 Prozent fester bei 19 491,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 19 349,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 550,00 Zählern.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 24.09.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 18 995,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.07.2024, wies der LUS-DAX 18 361,00 Punkte auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 24.10.2023, den Wert von 14 905,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 16,41 Prozent. Bei 19 678,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 4,18 Prozent auf 94,76 EUR), Porsche (+ 3,61 Prozent auf 69,52 EUR), Continental (+ 3,43 Prozent auf 60,84 EUR), Beiersdorf (+ 3,35 Prozent auf 131,30 EUR) und BMW (+ 2,91 Prozent auf 77,76 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Deutsche Bank (-2,23 Prozent auf 15,82 EUR), Symrise (-1,38 Prozent auf 113,95 EUR), Merck (-1,35 Prozent auf 156,55 EUR), Siemens Healthineers (-0,39 Prozent auf 51,28 EUR) und Siemens Energy (-0,30 Prozent auf 36,13 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 3 665 449 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 247,492 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,75 erwartet. Mit 7,97 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

