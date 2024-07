Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Nachmittag freundlich

Heute legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Donnerstag klettert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,20 Prozent auf 25 666,27 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 248,201 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,001 Prozent auf 25 613,59 Punkte an der Kurstafel, nach 25 613,88 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Donnerstag bei 25 462,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 761,71 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 0,233 Prozent. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 11.06.2024, mit 26 457,33 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 11.04.2024, wurde der MDAX mit 26 703,18 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 11.07.2023, wies der MDAX einen Wert von 27 317,66 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 4,37 Prozent zurück. Bei 27 641,56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 24 942,65 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit HelloFresh (+ 3,07 Prozent auf 6,04 EUR), Nordex (+ 2,76 Prozent auf 13,38 EUR), Aroundtown SA (+ 2,38 Prozent auf 2,19 EUR), LEG Immobilien (+ 2,36 Prozent auf 82,48 EUR) und JENOPTIK (+ 2,32 Prozent auf 28,18 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen EVOTEC SE (-5,00 Prozent auf 9,03 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,24 Prozent auf 135,50 EUR), Lufthansa (-2,36 Prozent auf 5,79 EUR), HENSOLDT (-1,41 Prozent auf 36,44 EUR) und Aurubis (-0,88 Prozent auf 78,85 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 4 664 065 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 18,438 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Unter den MDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 14,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

