Pluszeichen in Frankfurt: MDAX letztendlich im Aufwind

Der MDAX gewann am ersten Tag der Woche an Wert.

Zum Handelsschluss bewegte sich der MDAX im XETRA-Handel 1,63 Prozent höher bei 25 709,49 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 248,589 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,010 Prozent auf 25 298,66 Punkte an der Kurstafel, nach 25 296,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 719,81 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 281,29 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 24.05.2024, bei 27 124,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, den Stand von 26 622,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 26 789,76 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 büßte der Index bereits um 4,21 Prozent ein. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit HelloFresh (+ 11,78 Prozent auf 5,44 EUR), HOCHTIEF (+ 9,98 Prozent auf 109,10 EUR), RATIONAL (+ 3,81 Prozent auf 830,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,65 Prozent auf 66,80 EUR) und Stabilus SE (+ 3,62 Prozent auf 45,75 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Nemetschek SE (-2,15 Prozent auf 88,65 EUR), ENCAVIS (-0,88 Prozent auf 16,83 EUR), CTS Eventim (-0,25 Prozent auf 78,70 EUR), Bechtle (+ 0,04 Prozent auf 45,04 EUR) und Siltronic (+ 0,14 Prozent auf 72,35 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 7 300 338 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 19,109 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Im MDAX verzeichnet die Lufthansa-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

