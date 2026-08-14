Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|MDAX-Entwicklung
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14.08.2026 17:58:56
Pluszeichen in Frankfurt: MDAX letztendlich im Aufwind
Am Freitag verbuchte der MDAX via XETRA letztendlich ein Plus in Höhe von 0,66 Prozent auf 32 479,14 Punkte. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 356,129 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,272 Prozent höher bei 32 352,58 Punkten in den Freitagshandel, nach 32 264,86 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 32 352,58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 32 682,44 Punkten verzeichnete.
MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht fiel der MDAX bereits um 0,023 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 32 100,91 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 14.05.2026, den Stand von 31 893,88 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 14.08.2025, einen Stand von 31 118,79 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,84 Prozent nach oben. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
MDAX-Tops und -Flops
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 8,43 Prozent auf 61,75 EUR), HENSOLDT (+ 3,96 Prozent auf 96,08 EUR), Talanx (+ 3,49 Prozent auf 118,50 EUR), RENK (+ 3,34 Prozent auf 51,69 EUR) und CTS Eventim (+ 2,44 Prozent auf 58,80 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Salzgitter (-2,42 Prozent auf 50,50 EUR), Fraport (-2,09 Prozent auf 65,55 EUR), TAG Immobilien (-2,00 Prozent auf 13,24 EUR), AIXTRON SE (-1,41 Prozent auf 41,27 EUR) und LEG Immobilien (-1,34 Prozent auf 51,45 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten MDAX-Aktien
Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 088 908 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,314 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der MDAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,27 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,54 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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