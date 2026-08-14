Porsche vz. Aktie

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MDAX-Entwicklung 14.08.2026 17:58:56

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX letztendlich im Aufwind

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX letztendlich im Aufwind

Der MDAX gewann am fünften Tag der Woche an Wert.

Am Freitag verbuchte der MDAX via XETRA letztendlich ein Plus in Höhe von 0,66 Prozent auf 32 479,14 Punkte. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 356,129 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,272 Prozent höher bei 32 352,58 Punkten in den Freitagshandel, nach 32 264,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 32 352,58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 32 682,44 Punkten verzeichnete.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht fiel der MDAX bereits um 0,023 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 32 100,91 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 14.05.2026, den Stand von 31 893,88 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 14.08.2025, einen Stand von 31 118,79 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,84 Prozent nach oben. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 8,43 Prozent auf 61,75 EUR), HENSOLDT (+ 3,96 Prozent auf 96,08 EUR), Talanx (+ 3,49 Prozent auf 118,50 EUR), RENK (+ 3,34 Prozent auf 51,69 EUR) und CTS Eventim (+ 2,44 Prozent auf 58,80 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Salzgitter (-2,42 Prozent auf 50,50 EUR), Fraport (-2,09 Prozent auf 65,55 EUR), TAG Immobilien (-2,00 Prozent auf 13,24 EUR), AIXTRON SE (-1,41 Prozent auf 41,27 EUR) und LEG Immobilien (-1,34 Prozent auf 51,45 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 088 908 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,314 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,27 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,54 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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AIXTRON SE 41,27 -1,15% AIXTRON SE
CTS Eventim 58,85 2,17% CTS Eventim
Fraport AG 65,55 -2,09% Fraport AG
freenet AG 23,76 -0,59% freenet AG
HENSOLDT 95,50 3,44% HENSOLDT
LEG Immobilien 51,45 -1,25% LEG Immobilien
Lufthansa AG 8,16 -0,71% Lufthansa AG
Nemetschek SE 61,50 5,67% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 27,59 -0,18% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,16 0,52% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 51,60 2,75% RENK
Salzgitter 50,15 -4,11% Salzgitter
TAG Immobilien AG 13,24 -2,07% TAG Immobilien AG
Talanx AG 119,30 4,37% Talanx AG
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