Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich fester

So bewegte sich der SDAX am vierten Tag der Woche zum Handelsende.

Der SDAX kletterte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,41 Prozent auf 14 355,80 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 104,191 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,023 Prozent auf 14 294,12 Punkte an der Kurstafel, nach 14 297,39 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 14 404,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 290,09 Punkten lag.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Minus von 1,03 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 27.05.2024, einen Stand von 15 237,55 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.03.2024, lag der SDAX-Kurs bei 14 410,13 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 27.06.2023, einen Wert von 13 160,24 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 3,87 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 230,25 Zähler.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit SCHOTT Pharma (+ 9,60 Prozent auf 29,00 EUR), DEUTZ (+ 4,22 Prozent auf 5,81 EUR), CANCOM SE (+ 3,72 Prozent auf 32,94 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,23 Prozent auf 60,70 EUR) und Deutsche Wohnen SE (+ 2,51 Prozent auf 17,94 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Elmos Semiconductor (-2,73 Prozent auf 74,80 EUR), adesso SE (-2,71 Prozent auf 86,20 EUR), pbb (-2,69 Prozent auf 5,07 EUR), PVA TePla (-2,52 Prozent auf 15,10 EUR) und thyssenkrupp nucera (-2,28 Prozent auf 9,20 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 742 941 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 7,026 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

2024 weist die Schaeffler-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Schaeffler-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,00 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

