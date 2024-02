Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit Kursplus

Am Donnerstag steht der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,93 Prozent im Plus bei 13 825,47 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 113,853 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,316 Prozent auf 13 741,13 Punkte an der Kurstafel, nach 13 697,83 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 13 848,46 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13 741,13 Punkten.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0,707 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 08.01.2024, bewegte sich der SDAX bei 13 697,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.11.2023, lag der SDAX noch bei 12 728,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.02.2023, stand der SDAX bei 13 393,29 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,031 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 17,80 Prozent auf 21,54 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 8,74 Prozent auf 1,01 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 7,90) Prozent auf 5,57 EUR), Varta (+ 4,46 Prozent auf 17,10 EUR) und ATOSS Software (+ 3,91 Prozent auf 252,50 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil METRO (St) (-9,09 Prozent auf 5,55 EUR), KWS SAAT SE (-9,01 Prozent auf 46,95 EUR), Deutsche Beteiligungs (-4,04 Prozent auf 26,15 EUR), CompuGroup Medical SE (-2,38 Prozent auf 32,00 EUR) und Fielmann (-1,50 Prozent auf 44,62 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die pbb-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 3 094 880 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie hat im SDAX mit 11,310 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Südzucker-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 8,54 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der pbb-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

