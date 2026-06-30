Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|MDAX-Performance im Fokus
|
30.06.2026 15:59:01
Pluszeichen in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell
Am Dienstag klettert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,86 Prozent auf 31 753,21 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 341,800 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,190 Prozent stärker bei 31 543,60 Punkten, nach 31 483,64 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 31 538,71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 878,17 Punkten erreichte.
MDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, mit 33 352,83 Punkten bewertet. Der MDAX lag noch am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 27 800,49 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 483,50 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,50 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Schaeffler (+ 6,38 Prozent auf 8,50 EUR), Salzgitter (+ 5,75 Prozent auf 44,84 EUR), K+S (+ 3,43 Prozent auf 13,27 EUR), Nordex (+ 3,41 Prozent auf 46,06 EUR) und AUMOVIO (+ 3,38 Prozent auf 35,15 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Nemetschek SE (-3,35 Prozent auf 53,40 EUR), United Internet (-2,77 Prozent auf 23,16 EUR), LANXESS (-2,51 Prozent auf 15,14 EUR), freenet (-2,14 Prozent auf 22,82 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,09 Prozent auf 75,00 EUR).
MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 2 477 078 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38,276 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,75 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
17:58
|Börse Frankfurt in Grün: Schlussendlich Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
15:59
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Pluszeichen in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittag stärker (finanzen.at)
|
10:04
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Nemetschek auf 90 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
09:29