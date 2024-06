Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Kursplus

Am Donnerstag erhöht sich der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,02 Prozent auf 3 329,71 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 516,810 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 3 329,04 Punkte an der Kurstafel, nach 3 328,97 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 344,72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 320,82 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der TecDAX bereits um 1,31 Prozent. Vor einem Monat, am 27.05.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 439,83 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 27.03.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 457,36 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 27.06.2023, den Wert von 3 096,73 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 0,154 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 175,55 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell CANCOM SE (+ 3,21 Prozent auf 32,78 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,72 Prozent auf 60,40 EUR), JENOPTIK (+ 1,63 Prozent auf 27,38 EUR), Bechtle (+ 0,77 Prozent auf 44,68 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,74 Prozent auf 54,82 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen EVOTEC SE (-2,51 Prozent auf 8,56 EUR), Sartorius vz (-2,34 Prozent auf 217,30 EUR), Energiekontor (-1,56 Prozent auf 63,00 EUR), PNE (-1,43 Prozent auf 13,78 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,91 Prozent auf 76,20 EUR) unter Druck.

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 242 613 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 212,108 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Im TecDAX hat die 1&1-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at