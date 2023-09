Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich fester

Um 12:09 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,23 Prozent fester bei 3 015,07 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 437,676 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,508 Prozent tiefer bei 2 993,02 Punkten, nach 3 008,29 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 2 990,26 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 019,92 Zähler.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der TecDAX bereits um 2,83 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 22.08.2023, lag der TecDAX noch bei 3 098,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 161,64 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 22.09.2022, bei 2 702,86 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 3,73 Prozent nach oben. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 897,14 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Siemens Healthineers (+ 2,84 Prozent auf 47,04 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,54 Prozent auf 40,75 EUR), EVOTEC SE (+ 1,45 Prozent auf 19,55 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,32 Prozent auf 81,20 EUR) und CANCOM SE (+ 1,22 Prozent auf 24,90 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil HENSOLDT (-2,70 Prozent auf 28,86 EUR), Infineon (-0,73 Prozent auf 31,22 EUR), Energiekontor (-0,72 Prozent auf 83,10 EUR), Deutsche Telekom (-0,70 Prozent auf 20,48 EUR) und ATOSS Software (-0,70 Prozent auf 212,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 051 226 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 146,751 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

In diesem Jahr weist die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at