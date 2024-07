Pluszeichen in London: FTSE 100 legt am Nachmittag zu

Am Montag zeigen sich die Anleger in London zuversichtlich.

Um 15:40 Uhr steigt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,52 Prozent auf 8 206,49 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,525 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 164,12 Punkte an der Kurstafel, nach 8 164,12 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 225,08 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 164,12 Punkten.

FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 275,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wurde der FTSE 100 auf 7 952,62 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 531,53 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,28 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Phoenix Group (+ 2,81 Prozent auf 5,36 GBP), Land Securities Group (+ 2,66 Prozent auf 6,36 GBP), Glencore (+ 2,58 Prozent auf 4,63 GBP), Standard Chartered (+ 2,43 Prozent auf 7,33 GBP) und Lloyds Banking Group (+ 2,31 Prozent auf 0,56 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen BAE Systems (-2,68 Prozent auf 12,85 GBP), Beazley (-2,33 Prozent auf 6,92 GBP), Anglo American (-1,74 Prozent auf 24,59 GBP), Burberry (-1,56 Prozent auf 8,64 GBP) und RELX (-1,35 Prozent auf 35,90 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 51 633 086 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 225,592 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,34 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

