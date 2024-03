Pluszeichen in London: Zum Start des Dienstagshandels Gewinne im FTSE 100

Am Dienstag gewinnt der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,86 Prozent auf 7 735,33 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,378 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 669,23 Punkte an der Kurstafel, nach 7 669,23 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 7 669,23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 742,35 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 12.02.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 573,69 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 12.12.2023, den Wert von 7 542,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, mit 7 748,35 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,179 Prozent zu. 7 764,37 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Prudential (+ 2,58 Prozent auf 8,09 GBP), Smurfit Kappa (+ 2,46 Prozent auf 39,57 EUR), Standard Chartered (+ 2,06 Prozent auf 6,74 GBP), HSBC (+ 1,69 Prozent auf 5,84 GBP) und BAE Systems (+ 1,51 Prozent auf 12,79 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Barratt Developments (-0,63 Prozent auf 4,75 GBP), Fresnillo (-0,43 Prozent auf 4,68 GBP), Centrica (-0,27 Prozent auf 1,30 GBP), Croda International (-0,25 Prozent auf 47,28 GBP) und The Berkeley Group (-0,22 Prozent auf 45,97 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 7 804 530 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 185,784 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

2024 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

