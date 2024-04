Pluszeichen in New York: Das macht der NASDAQ Composite nachmittags

Derzeit zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Am Montag klettert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 1,35 Prozent auf 15 487,68 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,747 Prozent auf 15 396,13 Punkte an der Kurstafel, nach 15 282,01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 15 509,05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 265,66 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 22.03.2024, einen Stand von 16 428,82 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 22.01.2024, den Stand von 15 360,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, den Wert von 12 072,46 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 4,89 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 16 538,86 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit MicroStrategy (+ 13,58 Prozent auf 1 333,50 USD), Nektar Therapeutics (+ 11,29 Prozent auf 1,38 USD), Taylor Devices (+ 7,90 Prozent auf 51,50 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 7,80 Prozent auf 30,68 USD) und Nortech Systems (+ 7,03 Prozent auf 17,06 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Arundel (-11,60 Prozent auf 0,16 CHF), Cumulus Media A (-9,70 Prozent auf 2,70 USD), Consumer Portfolio Services (-4,56 Prozent auf 8,59 USD), Methode Electronics (-4,30 Prozent auf 11,13 USD) und Innodata (-4,14 Prozent auf 5,56 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 7 902 655 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,781 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Im NASDAQ Composite weist die Bed Bath Beyond-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Comtech Telecommunications-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 21,62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at