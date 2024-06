Pluszeichen in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Zuschlägen

Der Dow Jones zeigt sich am Donnerstag kaum verändert.

Um 20:02 Uhr springt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,10 Prozent auf 38 846,94 Punkte an. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 13,282 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,084 Prozent leichter bei 38 774,82 Punkten, nach 38 807,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 38 740,34 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 39 004,16 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,354 Prozent aufwärts. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 06.05.2024, bei 38 852,27 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 06.03.2024, den Stand von 38 661,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.06.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 33 573,28 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 3,00 Prozent. Bei 40 077,40 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 2,48 Prozent auf 242,40 USD), Nike (+ 2,23 Prozent auf 96,43 USD), Procter Gamble (+ 1,31) Prozent auf 168,22 USD), Amazon (+ 1,22 Prozent auf 183,49 USD) und Boeing (+ 0,97 Prozent auf 191,70 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Intel (-0,86 Prozent auf 30,52 USD), UnitedHealth (-0,77 Prozent auf 499,25 USD), 3M (-0,61 Prozent auf 98,46 USD), Goldman Sachs (-0,53 Prozent auf 459,22 USD) und Amgen (-0,47 Prozent auf 305,94 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 7 361 939 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,841 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at