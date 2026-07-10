Pluszeichen in New York: Dow Jones im Aufwind

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,27 Prozent fester bei 52 626,78 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 24,102 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,453 Prozent tiefer bei 52 249,44 Punkten, nach 52 487,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 52 266,81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52 659,90 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 0,382 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49 918,78 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 10.04.2026, den Wert von 47 916,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.07.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 44 650,64 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,77 Prozent zu. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 53 289,30 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Nike (+ 4,18 Prozent auf 44,57 USD), NVIDIA (+ 3,97 Prozent auf 210,84 USD), Caterpillar (+ 2,02 Prozent auf 957,31 USD), 3M (+ 1,76 Prozent auf 158,08 USD) und Sherwin-Williams (+ 1,44 Prozent auf 336,81 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen IBM (-1,93 Prozent auf 289,61 USD), UnitedHealth (-1,60 Prozent auf 424,78 USD), Alphabet C (ex Google) (-1,23 Prozent auf 351,86 USD), Merck (-1,20 Prozent auf 123,57 USD) und Amazon (-0,99 Prozent auf 244,60 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 15 338 125 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,318 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Die Salesforce-Aktie hat mit 11,48 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 4,10 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at