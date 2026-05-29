Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag im Plus

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,24 Prozent fester bei 30 297,25 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,364 Prozent stärker bei 30 333,86 Punkten, nach 30 223,89 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 30 470,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 30 210,01 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,48 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.04.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 27 186,99 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 960,04 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 29.05.2025, bei 21 363,95 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 20,20 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 30 470,03 Punkte. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Atlassian (+ 11,20 Prozent auf 103,74 USD), Workday (+ 9,59 Prozent auf 142,48 USD), Palantir (+ 9,28 Prozent auf 156,64 USD), Datadog A (+ 6,46 Prozent auf 239,79 USD) und CrowdStrike (+ 6,39 Prozent auf 713,87 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Costco Wholesale (-4,76 Prozent auf 947,80 USD), Autodesk (-4,60 Prozent auf 229,87 USD), Charter A (-3,35 Prozent auf 142,33 USD), Walmart (-3,28 Prozent auf 115,01 USD) und Intel (-2,10 Prozent auf 118,35 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 13 056 580 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,416 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,58 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at