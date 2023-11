Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite bewegt sich zum Handelsende im Plus

Am Dienstag kletterte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss um 0,29 Prozent auf 14 281,76 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,115 Prozent schwächer bei 14 224,63 Punkten, nach 14 241,02 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 14 195,72 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 303,65 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, den Wert von 12 643,01 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 28.08.2023, bei 13 705,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.11.2022, wies der NASDAQ Composite 11 049,50 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 37,50 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 14 446,55 Punkten. Bei 10 265,04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Trinity Biotech (+ 16,24 Prozent auf 0,45 USD), Agenus (+ 6,63 Prozent auf 0,70 USD), FARO Technologies (+ 5,98 Prozent auf 18,96 USD), Dixie Group (+ 5,28 Prozent auf 0,70 USD) und AXT (+ 5,05 Prozent auf 2,08 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Celadon Group (-95,00 Prozent auf 0,00 USD), Escalon Medical (-10,20 Prozent auf 0,22 USD), QC (-9,82 Prozent auf 0,56 USD), Enzon Pharmaceuticals (-7,31 Prozent auf 0,09 USD) und Nektar Therapeutics (-6,07 Prozent auf 0,42 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 12 114 656 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 2,700 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,31 zu Buche schlagen. Die CRESUD-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 42,43 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at