Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zu

Das macht der NASDAQ Composite am Montagnachmittag.

Um 20:02 Uhr springt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,21 Prozent auf 18 391,51 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,104 Prozent fester bei 18 371,86 Punkten, nach 18 352,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 18 342,60 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 416,94 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, bei 17 133,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 16 253,96 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, den Stand von 13 660,72 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 24,55 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 416,94 Punkten. 14 477,57 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Ebix (+ 100,00 Prozent auf 0,01 USD), Innodata (+ 13,96 Prozent auf 17,06 USD), Cerus (+ 10,59 Prozent auf 1,88 USD), Compugen (+ 9,62 Prozent auf 1,71 USD) und American Superconductor (+ 9,12 Prozent auf 27,99 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Cumulus Media A (-4,04 Prozent auf 1,90 USD), BlackBerry (-3,80 Prozent auf 2,41 USD), Expeditors International of Washington (-3,00 Prozent auf 119,75 USD), Alliance Resource Partners LP (-2,55 Prozent auf 24,63 USD) und DexCom (-2,30 Prozent auf 111,08 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 24 359 103 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,211 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Ebix-Aktie verzeichnet mit 0,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Index weist die Big 5 Sporting Goods-Aktie mit 20,00 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

