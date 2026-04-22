Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite mittags in Grün

Derzeit zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Im NASDAQ Composite geht es im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1,26 Prozent aufwärts auf 24 565,40 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,834 Prozent auf 24 462,31 Punkte an der Kurstafel, nach 24 259,96 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 24 421,40 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 585,71 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,606 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, mit 21 647,61 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 22.01.2026, den Stand von 23 436,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 16 300,42 Punkte.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,72 Prozent. Bei 24 585,71 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Ballard Power (+ 12,58 Prozent auf 3,49 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8,92 Prozent auf 178,60 USD), Intuitive Surgical (+ 7,95 Prozent auf 487,18 USD), American Superconductor (+ 7,85 Prozent auf 45,22 USD) und US Global Investors (+ 6,02 Prozent auf 2,82 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil JetBlue Airways (-5,95 Prozent auf 5,14 USD), ADTRAN (-5,51 Prozent auf 14,41 EUR), Woodward (-5,39 Prozent auf 359,78 USD), AmeriServ Financial (-5,32 Prozent auf 3,74 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-4,75 Prozent auf 3,81 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 383 020 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,178 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 2,16 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at