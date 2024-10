Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich fester

Um 18:01 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,13 Prozent fester bei 18 622,90 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,527 Prozent stärker bei 18 512,58 Punkten in den Handel, nach 18 415,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 18 512,58 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 690,01 Zählern.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,902 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 25.09.2024, bei 18 082,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.07.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 17 181,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.10.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 12 821,22 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 26,12 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 18 690,01 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten registriert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Sangamo Therapeutics (+ 12,75 Prozent auf 1,68 USD), Deckers Outdoor (+ 10,83 Prozent auf 168,50 USD), Donegal Group B (+ 5,65 Prozent auf 13,65 USD), Gentex (+ 5,43 Prozent auf 31,27 USD) und FreightCar America (+ 5,25 Prozent auf 14,83 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil SS&C Technologies (-7,05 Prozent auf 69,85 USD), Exponent (-6,09 Prozent auf 99,88 USD), DENTSPLY SIRONA (-4,30 Prozent auf 23,36 USD), Lakeland Financial (-4,12 Prozent auf 62,55 USD) und Nissan Motor (-3,84 Prozent auf 2,62 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 17 495 312 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,244 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Die Ebix-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19,46 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

