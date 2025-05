ATX verliert -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen letztlich in Grün

Der heimische Aktienmarkt kann seine Gewinne nicht halten, während der deutsche Aktienmarkt ebenfalls in die Verlustzone rutscht. An den Aktienmärkten in Fernost fand ein freundlicher Handel statt.

AUSTRIA

Anleger am Wiener Aktienmarkt verliert am Dienstag Mut.

Der ATX notierte zum Handelsbeginn 0,6 Prozent höher bei 4.212,38 Punkten, kann seine Gewinne jedoch nicht verteidigen und setzt sich in der Verlustzone ab.

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag mit tieferen Tendenz. Die europäischen Leitbörsen werden knapp behauptet erwartet. Die Übersee-Vorgaben fielen uneinheitlich aus. Während die US-Börsen am Vorabend Abschläge verbuchen mussten, zeigten sich die Asien-Märkte heute früh im Plus. Die Entwicklungen im Zollstreit bestimmen weiterhin das Geschehen an den Märkten. Zudem rückt auch die Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch immer stärker ins Blickfeld. Heute werden neue Zahlen zum US-Handelsbilanzsaldo veröffentlicht und laut den Helaba-Experten ist mit einem erneut hohen Fehlbetrag zu rechnen. Die von Trump angekündigten Zölle haben bei den Importeuren zu Vorzieheffekten geführt, um Güter noch ohne zusätzliche Belastung einführen zu können, hieß es.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt macht am Dienstag Verluste.

Der DAX hat den Dienstagshandel 0,18 Prozent höher bei 23.387,35 Zählern begonnen. Im weiteren Verlauf verliert er jedoch an Boden und bleibt auf rotem Terrain.

Der DAX entfernt sich am Dienstag seine Bestmarke von 23.476 Punkten, nachdem Friedrich Merz im ersten Wahlgang zum Bundeskanzler gescheitert ist. Anleger warten zudem weiter auf erste Erfolgsmeldungen bei den globalen Verhandlungen über die von US-Präsident Donald Trump verhängten Importzölle. In New York hatte der Leitindex seine Gewinnstrecke unterbrochen. Auch der DAX hat mittlerweile eine so lange Gewinnserie hinter sich. Die Commerzbank schreibt am Morgen nach einer Szenario-Analyse, dass die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass Trump seinem Ruf als "Dealmaker" letztlich gerecht wird. Neben Trumps Zollpolitik rückt am Dienstag aber auch die Wahl von Friedrich Merz zum neuen Bundeskanzler in den Mittelpunkt. Das geplante, umfangreiche Investitionspaket der neuen Bundesregierung ist ein wichtiger Hoffnungsträger für die deutsche Wirtschaft. Ausserdem läuft die Berichtssaison der deutschen Unternehmen auf Hochtouren.

WALL STREET

Die US-Börsen bewegten sich am Montag letztendlich nach unten.

Der Dow Jones begann den Handel im Minus. Nach einem kurzen Ausflug in die Gewinnzone schloss er letztendlich 0,24 Prozent schwächer bei 41.218,83 Punkten.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete tiefer. Anschließend notierte er weiterhin in der Verlustzone und verabschiedete sich so 0,74 Prozent leichter bei 17.844,24 Einheiten aus dem Geschäft.

Die zuletzt positiven Schlagzeilen im Handelsstreit seien nun weitgehend eingepreist, hieß es im Handel. Dies gilt umso mehr, weil US-Präsident Donald Trump und seine Berater nach Aussage eines führenden Regierungsmitarbeiters weniger besorgt seien als zuvor über die Lage der Wirtschaft. Diese Einschätzung könnte die Trump-Administration zu einem forscheren Auftreten im Zollstreit animieren, so warnende Stimmen am Markt.

Im Handel wurde zudem auf die zweitägige und am Dienstag beginnende Sitzung der US-Notenbank verwiesen. Zur Wochenmitte wird dann die Zinsentscheidung der Fed erwartet - alles andere als eine Bestätigung dürfte am Markt als Überraschungen gesehen werden. Spannender dürften die Einlassungen von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell werden. Denn US-Präsident Donald Trump hatte sich zuletzt mehrfach für Zinssenkungen ausgesprochen. Zwischenzeitlich hatte er seine Forderungen sogar mit Drohungen untermauert, Powell zu entlassen. Anschließend war Trump dann wieder zurückgerudert. Doch sind Anleger gespannt, ob und gegebenenfalls wie Powell auf die Trump-Forderungen reagieren wird. "Unsere US-Ökonomen erwarten, dass die Fed die Zinsen stabil halten und eine explizit zukunftsgerichtete Orientierung vermeiden wird", erläuterte Analyst Peter Sidorov von der Deutschen Bank.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigten sich am Dienstag positiv.

In Tokio bleibt der Handel wegen örtlicher Feiertage weiterhin geschlossen. Der Nikkei 225 gewann am Freitag schlussendlich 1,04 Prozent hinzu auf 36.830,69 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite schlussendlich 1,13 Prozent auf 3.316,11.

In Hongkong kletterte der Hang Seng unterdessen um 0,7 Prozent auf 22.662,71 Zähler.

In Japan und Südkorea ruhte der Börsenhandel auch am Dienstag noch wegen örtlicher Feiertage. Die chinesischen Aktienmärkte legen am ersten Handelstag nach ihren Feiertagspausen deutlicher zu.

An den Börsen in Ostasien überwogen derweil am Dienstag die positiven Vorzeichen. Anleger setzten darauf, dass es im Zollstreit zwischen den USA und China zu einer Annäherung kommt. US-Finanzminister Scott Bessent hatte am Montag dem Fernsehsender CNBC gesagt, er rechne mit "substanziellen" Fortschritten in Verhandlungen mit China über ein Handelsabkommen. Daneben stehe man kurz vor dem Abschluss entsprechender Vereinbarungen mit anderen Handelspartnern.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX