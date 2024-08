Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite schlussendlich im Aufwind

Der NASDAQ Composite befand sich am Freitag im Aufwind.

Letztendlich stieg der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,13 Prozent auf 17 713,62 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,765 Prozent auf 17 650,49 Punkte an der Kurstafel, nach 17 516,43 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 17 720,37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 498,79 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,863 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 30.07.2024, einen Wert von 17 147,42 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 30.05.2024, mit 16 737,08 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 30.08.2023, bei 14 019,31 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 19,96 Prozent zu. Bei 18 671,07 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14 477,57 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Landec (+ 14,81 Prozent auf 4,38 USD), VOXX International A (+ 12,73 Prozent auf 5,49 USD), Intel (+ 9,49 Prozent auf 22,04 USD), Dixie Group (+ 7,80 Prozent auf 0,76 USD) und Modine Manufacturing (+ 4,87 Prozent auf 121,55 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen FreightCar America (-9,81 Prozent auf 7,08 USD), 3D Systems (-8,15 Prozent auf 2,14 USD), Ionis Pharmaceuticals (-4,45 Prozent auf 47,68 USD), Forward Air (-3,96 Prozent auf 31,77 USD) und Cutera (-3,93 Prozent auf 0,76 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 64 821 221 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,108 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,03 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at