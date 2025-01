Pluszeichen in New York: Pluszeichen im NASDAQ 100

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,70 Prozent fester bei 21 657,62 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,713 Prozent auf 21 661,56 Punkte an der Kurstafel, nach 21 508,12 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 21 846,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 21 611,42 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 3,13 Prozent. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 21 012,17 Punkten berechnet. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 19 890,42 Punkten. Der NASDAQ 100 stand am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2024, bei 17 137,24 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 3,25 Prozent. 21 945,48 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 20 538,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Atlassian (+ 16,12 Prozent auf 309,97 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 5,69 Prozent auf 463,33 USD), Arm (+ 5,24 Prozent auf 161,26 USD), Marvell Technology (+ 4,36 Prozent auf 115,14 USD) und Broadcom (+ 4,17 Prozent auf 224,65 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil JDcom (-3,59 Prozent auf 40,78 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-3,02 Prozent auf 111,92 USD), Diamondback Energy (-2,61 Prozent auf 165,96 USD), Constellation Energy (-2,59 Prozent auf 300,56 USD) und Align Technology (-2,38 Prozent auf 220,00 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 30 147 762 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,464 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Im NASDAQ 100 verzeichnet die JDcom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). The Kraft Heinz Company lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,30 Prozent.

