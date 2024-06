Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell

Am Freitag tendiert der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ 0,31 Prozent höher bei 17 777,20 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,229 Prozent auf 17 681,01 Punkte an der Kurstafel, nach 17 721,59 Punkten am Vortag.

Bei 17 779,98 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 620,57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0,451 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 21.05.2024, den Stand von 16 832,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.03.2024, wies der NASDAQ Composite 16 401,84 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 21.06.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 13 502,20 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 20,39 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 17 936,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Sify (+ 9,76 Prozent auf 0,43 USD), Microvision (+ 7,12 Prozent auf 0,96 USD), Arundel (+ 6,80 Prozent auf 0,22 CHF), ADTRAN (+ 6,35 Prozent auf 5,53 USD) und Dixie Group (+ 5,80 Prozent auf 0,84 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Ebix (-9,52 Prozent auf 0,19 USD), Cutera (-4,82 Prozent auf 1,58 USD), AXT (-4,07 Prozent auf 3,54 USD), Grupo Financiero Galicia (-3,61 Prozent auf 31,81 USD) und Computer Programs and Systems (-3,33 Prozent auf 10,16 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 60 752 506 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,114 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Im NASDAQ Composite präsentiert die Bed Bath Beyond-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

