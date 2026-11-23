Das macht das Börsenbarometer in New York am ersten Tag der Woche.

Der NASDAQ Composite gewinnt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr 6,72 Prozent auf 24 138,61 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 7,30 Prozent auf 24 269,75 Punkte an der Kurstafel, nach 22 617,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 794,96 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 353,65 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 23.10.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25 955,34 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26 180,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Wert von 22 273,08 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3,89 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Zähler.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit NVIDIA (+ 31,00 Prozent auf 164,44 USD), AXT (+ 22,83 Prozent auf 37,55 USD), Century Casinos (+ 19,52 Prozent auf 0,24 USD), TTM Technologies (+ 16,82 Prozent auf 68,75 USD) und Innodata (+ 16,55 Prozent auf 32,78 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Monro Muffler Brake (-11,79 Prozent auf 8,38 USD), SIGA Technologies (-3,75 Prozent auf 2,31 USD), Net 1 Ueps Technologies (-3,18 Prozent auf 3,04 USD), AmeriServ Financial (-3,01 Prozent auf 4,51 USD) und Nissan Motor (-2,86 Prozent auf 1,70 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 107 526 333 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,524 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Die Americas Car-Mart-Aktie hat mit 0,91 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 25,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at