Pluszeichen in Paris: Börsianer lassen CAC 40 steigen

Um 15:42 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,86 Prozent fester bei 7 509,84 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,236 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,076 Prozent höher bei 7 451,34 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7 445,69 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 417,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 7 516,95 Einheiten.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, den Wert von 7 426,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2024, wies der CAC 40 einen Wert von 7 576,02 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, den Stand von 7 420,69 Punkten.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 weist die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 244 648 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 317,138 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,08 zu Buche schlagen. Die BNP Paribas-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

