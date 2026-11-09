CAC 40
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09.11.2026 17:58:33
Pluszeichen in Paris: CAC 40 klettert schlussendlich
Zum Handelsende erhöhte sich der CAC 40 im Euronext-Handel um 1,16 Prozent auf 8 233,30 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,450 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,392 Prozent leichter bei 8 107,08 Punkten in den Handel, nach 8 139,00 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 107,08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 244,61 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr
Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 09.10.2026, den Stand von 7 803,33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 714,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 950,18 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,465 Prozent. Bei 8 755,03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. 7 505,27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 293 285 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 239,256 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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