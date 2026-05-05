Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Index-Performance im Blick
|
05.05.2026 15:59:03
Pluszeichen in Paris: CAC 40 liegt nachmittags im Plus
Um 15:41 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,50 Prozent höher bei 8 016,32 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,371 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,185 Prozent tiefer bei 7 961,36 Punkten in den Handel, nach 7 976,12 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des CAC 40 betrug 7 956,04 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 041,33 Zähler.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 7 962,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, stand der CAC 40 bei 8 238,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.05.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7 727,93 Punkte.
Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,18 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 204 563 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 223,224 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder
Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. SRTeleperformance lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,66 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
05.05.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
05.05.26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
05.05.26
|Börse Paris in Grün: So bewegt sich der CAC 40 aktuell (finanzen.at)
|
05.05.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
04.05.26
|Börse Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
04.05.26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
04.05.26
|Schwacher Handel in Paris: So steht der CAC 40 am Montagmittag (finanzen.at)
|
04.05.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)