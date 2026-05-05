Pluszeichen in Paris: CAC 40 liegt nachmittags im Plus

Der CAC 40 zeigt derzeit eine positive Tendenz.

Um 15:41 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,50 Prozent höher bei 8 016,32 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,371 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,185 Prozent tiefer bei 7 961,36 Punkten in den Handel, nach 7 976,12 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 7 956,04 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 041,33 Zähler.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 7 962,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, stand der CAC 40 bei 8 238,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.05.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7 727,93 Punkte.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,18 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 204 563 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 223,224 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. SRTeleperformance lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,66 Prozent.

Redaktion finanzen.at