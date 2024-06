Pluszeichen in Paris: Das macht der CAC 40 mittags

Der CAC 40 befindet sich am Donnerstag im Aufwärtstrend.

Um 12:10 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,38 Prozent fester bei 8 037,14 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,463 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,471 Prozent höher bei 8 044,29 Punkten in den Handel, nach 8 006,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 026,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 055,52 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 0,402 Prozent. Vor einem Monat, am 06.05.2024, wurde der CAC 40 auf 7 996,64 Punkte taxiert. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.03.2024, bei 7 954,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.06.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 209,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,72 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Zählern markiert.

Tops und Flops im CAC 40

Zu den Top-Aktien im CAC 40 zählen derzeit LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+ 1,50 Prozent auf 763,20 EUR), Hermès (Hermes International) (+ 1,46 Prozent auf 2 245,80 EUR), STMicroelectronics (+ 1,40 Prozent auf 40,83 EUR), Air Liquide (+ 1,09 Prozent auf 186,47 EUR) und Schneider Electric (+ 1,05 Prozent auf 230,43 EUR). Die schwächsten CAC 40-Aktien sind hingegen Sanofi (-1,13 Prozent auf 89,80 EUR), Carrefour (-0,85 Prozent auf 14,90 EUR), Danone (-0,54 Prozent auf 59,20 EUR), Vivendi (-0,49 Prozent auf 10,10 EUR) und VINCI (-0,45 Prozent auf 113,00 EUR).

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 weist die Société Générale (Societe Generale)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 124 028 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 365,741 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,99 erwartet. Mit 7,97 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at