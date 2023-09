Pluszeichen in Wien: Anleger lassen ATX Prime zum Handelsende steigen

Am Mittwoch erhöhte sich der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende um 1,00 Prozent auf 1 621,98 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,005 Prozent auf 1 605,91 Punkte an der Kurstafel, nach 1 605,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 603,38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 624,45 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 0,644 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 580,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.06.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 591,78 Punkten auf. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 20.09.2022, mit 1 451,13 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 2,42 Prozent nach oben. 1 789,53 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 530,67 Punkte.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Verbund (+ 3,79 Prozent auf 83,45 EUR), Rosenbauer (+ 2,97 Prozent auf 31,20 EUR), DO (+ 2,94) Prozent auf 105,20 EUR), Lenzing (+ 2,84 Prozent auf 39,85 EUR) und BAWAG (+ 2,56 Prozent auf 44,10 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Warimpex (-5,13 Prozent auf 0,74 EUR), ZUMTOBEL (-2,33 Prozent auf 6,30 EUR), Frequentis (-2,30 Prozent auf 29,70 EUR), Marinomed Biotech (-1,95 Prozent auf 40,20 EUR) und Semperit (-1,78 Prozent auf 17,66 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 663 952 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 27,880 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

2024 verzeichnet die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,86 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at