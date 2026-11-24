ATX
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|Wiener Börse-Handel im Fokus
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24.11.2026 09:28:29
Pluszeichen in Wien: ATX beginnt Dienstagssitzung mit Gewinnen
Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,32 Prozent stärker bei 6 362,36 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 181,704 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,123 Prozent stärker bei 6 349,82 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 342,01 Punkten am Vortag.
Bei 6 349,25 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 6 372,55 Punkten den höchsten Stand markierte.
ATX-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Stand von 6 270,26 Punkten auf. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 6 617,52 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 24.11.2025, den Wert von 4 887,18 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 18,88 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Palfinger (+ 1,69 Prozent auf 27,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,65 Prozent auf 19,66 EUR), STRABAG SE (+ 0,75 Prozent auf 107,20 EUR), CA Immobilien (+ 0,72 Prozent auf 21,00 EUR) und EVN (+ 0,66 Prozent auf 30,70 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Mayr-Melnhof Karton (-0,56 Prozent auf 70,70 EUR), AT S (AT&S) (-0,54 Prozent auf 109,60 EUR), Andritz (-0,38 Prozent auf 79,50 EUR), Lenzing (-0,31 Prozent auf 9,72 EUR) und Verbund (-0,29 Prozent auf 69,05 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 35 491 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,380 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien
Im ATX präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|79,20
|-0,75%
|AT & S (AT&S)
|107,00
|-2,90%
|CA Immobilien
|20,90
|0,24%
|Erste Group Bank AG
|110,90
|-0,36%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,65
|0,49%
|Lenzing AG
|9,65
|-1,03%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|70,70
|-0,56%
|OMV AG
|68,20
|-0,07%
|Österreichische Post AG
|31,35
|-0,16%
|Palfinger AG
|26,80
|0,94%
|STRABAG SE
|106,80
|0,38%
|UNIQA Insurance AG
|19,62
|1,45%
|Verbund AG
|69,60
|0,51%
|Wienerberger AG
|15,08
|-0,92%
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