Machte sich der ATX Prime bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,87 Prozent fester bei 3 071,73 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,015 Prozent auf 3 045,62 Punkte an der Kurstafel, nach 3 045,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 078,62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 042,03 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, lag der ATX Prime bei 3 081,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 261,96 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2 384,30 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 15,56 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit PORR (+ 4,32 Prozent auf 35,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,59 Prozent auf 101,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 3,25 Prozent auf 19,04 EUR), CA Immobilien (+ 1,72 Prozent auf 20,75 EUR) und UBM Development (+ 1,43 Prozent auf 14,20 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Wolford (-7,27 Prozent auf 2,04 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,74 Prozent auf 3,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,74 Prozent auf 67,60 EUR), Rosenbauer (-1,14 Prozent auf 52,00 EUR) und EVN (-0,66 Prozent auf 30,15 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Das Handelsvolumen der UNIQA Insurance-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 34 670 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42,380 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at