Pluszeichen in Wien: ATX Prime zum Handelsende freundlich

Schlussendlich bewegte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,42 Prozent stärker bei 1 846,27 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,034 Prozent fester bei 1 839,21 Punkten in den Montagshandel, nach 1 838,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 849,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 838,70 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, wurde der ATX Prime auf 1 800,69 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2024, bewegte sich der ATX Prime bei 1 779,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, lag der ATX Prime bei 1 625,86 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,72 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Palfinger (+ 1,58 Prozent auf 22,55 EUR), BAWAG (+ 1,20 Prozent auf 67,20 EUR), FACC (+ 1,07 Prozent auf 7,58 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,02 Prozent auf 19,79 EUR) und Andritz (+ 0,99 Prozent auf 56,20 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-2,15 Prozent auf 11,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,03 Prozent auf 36,25 EUR), AMAG (-1,17 Prozent auf 25,30 EUR), Vienna Insurance (-0,65 Prozent auf 30,35 EUR) und DO (-0,62 Prozent auf 160,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 579 886 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 25,969 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 3,26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

