Pluszeichen in Zürich: Anleger lassen SMI zum Start des Freitagshandels steigen

Der SMI springt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,33 Prozent auf 12 296,55 Punkte an. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,388 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0,248 Prozent höher bei 12 286,14 Punkten, nach 12 255,78 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 12 284,01 Punkte, das Tageshoch hingegen 12 313,05 Zähler.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der SMI bereits um 2,50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.06.2024, notierte der SMI bei 12 167,59 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 12.04.2024, den Wert von 11 379,58 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 12.07.2023, einen Stand von 11 019,03 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 10,08 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 12 313,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Alcon (+ 0,87 Prozent auf 81,50 CHF), Partners Group (+ 0,82 Prozent auf 1 236,00 CHF), Novartis (+ 0,75 Prozent auf 100,02 CHF), UBS (+ 0,58 Prozent auf 27,90 CHF) und Sika (+ 0,57 Prozent auf 263,80 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Kühne + Nagel International (-1,85 Prozent auf 254,80 CHF), Swiss Life (-0,68 Prozent auf 673,00 CHF), Geberit (-0,14 Prozent auf 551,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,12 Prozent auf 50,74 CHF) und Zurich Insurance (-0,04 Prozent auf 480,80 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 113 666 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 246,414 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,91 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at