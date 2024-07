Pluszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende fester

Schlussendlich zeigten sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Der SLI verbuchte im SIX-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 1,02 Prozent auf 1 980,57 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,342 Prozent stärker bei 1 967,27 Punkten in den Handel, nach 1 960,57 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Montag bei 1 986,24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 965,09 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 943,24 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.04.2024, bei 1 846,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, den Stand von 1 762,10 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 12,31 Prozent. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 009,70 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell SGS SA (+ 2,68 Prozent auf 83,52 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,48 Prozent auf 264,00 CHF), Schindler (+ 2,40 Prozent auf 230,60 CHF), Novartis (+ 2,26 Prozent auf 96,33 CHF) und Logitech (+ 2,02 Prozent auf 80,76 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Swiss Re (-0,38 Prozent auf 106,05 CHF), Temenos (-0,08 Prozent auf 66,05 CHF), VAT (+ 0,20 Prozent auf 443,50 CHF), Straumann (+ 0,22 Prozent auf 116,25 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,30 Prozent auf 473,90 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 256 600 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 249,553 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,09 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at