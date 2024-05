Pluszeichen in Zürich: SLI steigt zum Handelsstart

Das macht der SLI am Freitag.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,60 Prozent stärker bei 1 906,33 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,624 Prozent höher bei 1 906,87 Punkten in den Handel, nach 1 895,05 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 1 909,42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 906,22 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 3,09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.04.2024, stand der SLI bei 1 885,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, mit 1 796,30 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 10.05.2023, betrug der SLI-Kurs 1 785,26 Punkte.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,10 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 936,63 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell ams (+ 2,75 Prozent auf 1,23 CHF), Roche (+ 1,35 Prozent auf 225,30 CHF), Swisscom (+ 1,31 Prozent auf 503,50 CHF), Novartis (+ 1,28 Prozent auf 91,70 CHF) und Richemont (+ 1,24 Prozent auf 134,60 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Kühne + Nagel International (-1,40 Prozent auf 247,00 CHF), Temenos (-1,30 Prozent auf 53,25 CHF), Nestlé (-0,36 Prozent auf 93,86 CHF), VAT (-0,17 Prozent auf 459,50 CHF) und UBS (-0,15 Prozent auf 26,29 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 468 145 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 246,232 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

