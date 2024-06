Pluszeichen in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge

Am Montag bewegte sich der SLI via SIX zum Handelsschluss 1,03 Prozent stärker bei 1 963,32 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,197 Prozent tiefer bei 1 939,42 Punkten, nach 1 943,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 1 967,41 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 938,10 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 24.05.2024, wurde der SLI mit 1 958,15 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, einen Stand von 1 913,66 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, stand der SLI bei 1 745,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,33 Prozent. Bei 1 993,61 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Swatch (I) (+ 2,56 Prozent auf 192,50 CHF), Novartis (+ 2,15 Prozent auf 96,01 CHF), Lonza (+ 2,07 Prozent auf 487,10 CHF), Geberit (+ 1,82 Prozent auf 547,40 CHF) und Alcon (+ 1,74 Prozent auf 80,80 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Sandoz (-1,98 Prozent auf 32,13 CHF), SGS SA (-1,11 Prozent auf 80,30 CHF), ams (-0,37 Prozent auf 1,22 CHF), Straumann (-0,14 Prozent auf 108,35 CHF) und Lindt (+ 0,09 Prozent auf 10 940,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 759 235 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 251,896 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,75 erwartet. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,80 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at