Pluszeichen in Zürich: SMI klettert am Donnerstagmittag

Um 12:10 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,51 Prozent stärker bei 12 411,65 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,460 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,213 Prozent tiefer bei 12 322,37 Punkten, nach 12 348,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 12 321,39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 417,43 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,595 Prozent. Vor einem Monat, am 29.07.2024, wurde der SMI mit 12 214,90 Punkten berechnet. Der SMI lag vor drei Monaten, am 29.05.2024, bei 11 793,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.08.2023, stand der SMI noch bei 11 106,24 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11,11 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12 434,03 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Partners Group (+ 1,74 Prozent auf 1 226,00 CHF), Sika (+ 1,43 Prozent auf 270,30 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,08) Prozent auf 262,90 CHF), Geberit (+ 1,02 Prozent auf 537,00 CHF) und Logitech (+ 0,97 Prozent auf 76,76 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Swiss Re (-0,43 Prozent auf 116,55 CHF), Zurich Insurance (-0,42 Prozent auf 492,50 CHF), Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 538,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,02 Prozent auf 48,00 CHF) und UBS (+ 0,11 Prozent auf 26,28 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 737 412 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI mit 246,396 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,47 Prozent, die höchste im Index.

